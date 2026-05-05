Napoli Legends, ci sarà anche Maggio: "Torno in campo per la città che fa parte di me"

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Tra i protagonisti ci sarà anche Christian Maggio, ex esterno azzurro, che prenderà parte all’iniziativa i cui proventi saranno destinati al carcere minorile di Nisida.

Confermata un’altra presenza di rilievo per l’evento del 26 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona, dove andrà in scena l’amichevole di beneficenza tra Napoli Legends e Legends Resto del Mondo. Tra i protagonisti ci sarà anche Christian Maggio, ex esterno azzurro, che prenderà parte all’iniziativa i cui proventi saranno destinati al carcere minorile di Nisida.

Parata di stelle per un evento solidale

Maggio si aggiunge a una lunga lista di nomi illustri che hanno fatto la storia del Napoli, tra cui Ezequiel Lavezzi, Lorenzo Insigne, Dries Mertens, José Callejón, Ruud Krol, Gianfranco Zola, Andrea Carnevale, Alessandro Renica, Alemao e Careca. I biglietti per assistere alla partita sono disponibili al prezzo simbolico di 6 euro sulla piattaforma Etes.it, per un appuntamento che unisce spettacolo e solidarietà.

Di seguito le dichiarazioni di Christian Maggio riportate dall'account Instagram Napoli Legends: "lo Christian Maggio ho indossato questa maglia per 10 anni, segnato 23 gol e dato tutto quello che avevo su e giù per la fascia per 306 partite. Sono nato vicino Vicenza ma Napoli e i napoletani non sono stati solo la città e il popolo che amo ma la mia casa dove ho scelto di rimanere a vivere con la mia famiglia perché Napoli è passione, sentimenti, identità, una energia positiva che non ti lascia mai solo. Torno in campo per voi, per una giusta causa per i ragazzi di Nisida e per la città che fa parte di me".