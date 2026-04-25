Arbitri graditi all'Inter? Ravezzani: "Nuova Calciopoli se elementi fossero concreti"

Arbitri graditi all'Inter? Ravezzani: "Nuova Calciopoli se elementi fossero concreti"
Oggi alle 17:30Dai social
di Redazione Tutto Napoli.net
In queste ore AGI ha rivelato diversi dettagli sull'indagine della Procura di Milano su Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B

In queste ore AGI ha rivelato diversi dettagli sull'indagine della Procura di Milano su Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B. Per l'agenzia di stampa Rocchi è accusato dai Pm di frode sportiva per avere scelto, tra le altre cose, arbitri graditi all’Inter in alcune partite. Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani commenta così la notizia sul suo account X: "Qui l’indagine diventa più credibile e importante. Da valutare gli elementi in mano agli investigatori. Dovessero essere concreti, si potrebbe parlare di nuova Calciopoli. Attendiamo eventuali prove".