Giuliani replica: “Critiche non eccessive. Mai in corsa e Napoli al vertice anche senza Conte”

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Fulvio Giuliani, giornalista, ha replicato alle parole pronunciate ieri da Antonio Conte sulle critiche dopo i pareggi e le sconfitte del suo Napoli

Fulvio Giuliani, giornalista, ha replicato alle parole pronunciate ieri da Antonio Conte sulle critiche dopo i pareggi e le sconfitte del suo Napoli. Questo è quanto si legge sull'account X del collega: "No, le critiche non erano eccessive. Erano pari ai rimpianti per un’annata in cui non si è mai stati in corsa e lo si poteva essere. #Conte si rassegni: il Napoli di vertice esisteva pure prima di lui e il palato fino ne è una conseguenza. Talvolta fastidiosa".

Le parole di Conte

Così Conte nel post-partita: "La partita con la Lazio alla fine abbiamo avuto il 70 di possesso palla senza mai prendere lo specchio della porta. Li nulla è andato nel verso giusto, oggi grande voglia, determinazione e rivalsa. Dopo la Lazio mi sembra siano arrivate critiche eccessive, per una squadra che ha vinto uno scudetto ed una supercoppa come ai tempi di Maradona, è al secondo posto in una stagione piena di infortuni. Ci mancano ancora 4 giocatori, abbiamo fatto una stagione difficilissima. Stare li è qualcosa di veramente importante, non voglio portare a spasso nessuno. I ragazzi devono e meritano di finire nel migliore dei modi per il lavoro che hanno fatto, e devono lasciar parlare. La comunicazione è fondamentale, e magari gli altri fanno una comunicazione diversa..".