Scotto: "Senza i Fab Four il Napoli ritrova vittoria, gol ed equilibrio"

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Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post su X dopo la vittoria show del Napoli contro la Cremonese: "La settimana di fuoco a Castel Volturno dopo la figuraccia contro la Lazio è servita a trasformare il Napoli. Nella testa e nella formazione, con Conte che ha strigliato la squadra e rinunciato ai Fab Four, ritrovando equilibrio. Ma è stata la voglia di vincere a fare la differenza, contro una Cremonese assai modesta ma che aveva importanti motivazioni.

Arriva la Vittoria più larga della stagione, che permette di avvicinarsi al Milan come differenza reti in caso di arrivo a pari punti. Peccato per il rigore sbagliato, ma gli azzurri possono ora puntare a un finale di stagione degno dei campioni d’Italia".