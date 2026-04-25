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Mazzocchi sui social: "Quando arrivi al cuore della gente, sai di non essere mai solo"

Mazzocchi sui social: "Quando arrivi al cuore della gente, sai di non essere mai solo"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:00Dai social
di Pierpaolo Matrone

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, all'indomani del successo contro la Cremonese, partita in cui ha giocato uno scampolo nel finale, ha celebrato la vittoria su Instagram: "Quando arrivi al cuore della gente, sai di non essere mai solo. Forza Napoli Sempre".

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