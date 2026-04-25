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Mazzocchi sui social: "Quando arrivi al cuore della gente, sai di non essere mai solo"
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Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, all'indomani del successo contro la Cremonese, partita in cui ha giocato uno scampolo nel finale, ha celebrato la vittoria su Instagram: "Quando arrivi al cuore della gente, sai di non essere mai solo. Forza Napoli Sempre".
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