Hojlund protesta sui social: "Com'è che non mi hanno dato il gol?"
Non solo campo, anche social. Dopo il netto 4-0 del Napoli contro la Cremonese, a far discutere è stato un episodio legato a Rasmus Hojlund e al suo gol “sfumato”. L'attaccante danese aveva esultato per la rete del 2-0, salvo poi vedersela trasformare in autogol di Terracciano dopo la deviazione decisiva del difensore.
La reazione di Hojlund al mancato gol in Napoli-Cremonese
La reazione? Ironica e immediata: “Com’è che non ho avuto il gol?!”, ha scritto Hojlund sotto il post Instagram della Gazzetta, scatenando le risposte dei tifosi. Un siparietto social che ha acceso il dibattito tra i sostenitori azzurri, tra chi difendeva la decisione ufficiale e chi avrebbe voluto riconoscere il gol al centravanti. Anche fuori dal campo, Hojlund resta protagonista.
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