Video Rocchi indagato, Alvino: "Altro che complottisti, abbiamo l'occhio lungo! Liberiamoci!"

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Carlo Alvino, giornalista, ha commentato con un video pubblicato sui social la notizia delle indagini su Gianluca Rocchi per frode sportiva

Carlo Alvino, giornalista, ha commentato con un video pubblicato sui social la notizia delle indagini su Gianluca Rocchi per frode sportiva: "Com'era la storia? Portate le prove? Arriveranno! Siamo sulla strada giusta. Il 25 aprile è la Liberazione. Eravamo terrapiattisti? Eravamo complottisti? No! Abbiamo solo avuto il coraggio di guardare oltre. Bisogna avere il coraggio di portare avanti delle posizioni scomode. Non eravamo quelli che piangevano senza senso, abbiamo solo pensato che ci fosse qualcosa che non andava. Padre Tempo…

Il tempo è galantuomo. C'è sempre un magistrato attento, una magistratura che lavora. Terrapiattista e chiagniazzaro no, ma occhio lungo per il calcio onesto e pulito sì, per il calcio che può fa sognare i bambini. Liberiamoci di certi personaggi, perché non se ne può più. Non si può continuare a coltivare la cultura dell'amico che aiuta l'amico dell'amico. Noi siamo amanti del calcio pulito e onesto. Forza Napoli Sempre! Buona Liberazione, liberiamoci!"