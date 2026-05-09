"Arbitri, Schenone si difende". Alvino punge: "Da cosa si difende se non è indagato?"

"Arbitri, Schenone si difende". Alvino punge: "Da cosa si difende se non è indagato?"
Ieri alle 17:45Dai social
di Pierpaolo Matrone
Carlo Alvino ha repostato il suddetto articolo, con il titolo ovviamente, e si è espresso così

La Repubblica nella sua edizione online ha pubblicato un articolo sull'inchiesta arbitri dopo l'audizione di ieri di Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, dinanzi agli inquirenti. Il titolo del quotidiano è il seguente: "Arbitri, Schenone si difende: mai fatto pressioni a Rocchi".

Carlo Alvino ha repostato il suddetto articolo, con il titolo ovviamente, e si è espresso così: "Da cosa si difende se non è indagato?", si è chiesto il giornalista di Radio Crc.