Video Alisson e il Napoli invitano Papa Leone: "Venga a dare il calcio d'inizio..."

vedi letture

In un video diffuso tramite TV2000 Alisson Santos ha lanciato un invito a Papa Leone a nome di tutta la SSC Napoli: "Santissimo Padre, so che l'anno scorso il presidente De Laurentiis e il mister Antonio Conte sono venuti a farle visita per ricevere la santa benedizione insieme alla nostra squadra. Sarebbe un grande onore per tutti noi se il prossimo Sua Santità potesse dare il calcio d'inizio contro una squadra sudamericana scelta da lei.

Un grande abbraccio da tutti noi". Di seguito il video.