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Consegna speciale per McTominay, Hojlund e Lobotka: inseriti nel Team of the Season di FC 26

Consegna speciale per McTominay, Hojlund e Lobotka: inseriti nel Team of the Season di FC 26TuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:10Dai social
di Antonio Noto
Un riconoscimento che unisce mondo reale e virtuale, molto apprezzato anche dalla community del gioco.

Grande riconoscimento per Scott McTominay, Rasmus Hojlund e Stanislav Lobotka, protagonisti della stagione del Napoli. I tre azzurri sono stati inseriti nel Team of the Season di EA Sports FC 26, confermando l’impatto avuto sia in campo che tra gli appassionati del celebre titolo di videogame.

Premio virtuale e celebrazione social
Direttamente da Castel Volturno, i giocatori hanno ricevuto le speciali card TOTS, aggiornate con statistiche potenziate in base alle loro prestazioni stagionali. Un riconoscimento che unisce mondo reale e virtuale, molto apprezzato anche dalla community del gioco. Il club azzurro ha celebrato l’evento sui propri canali ufficiali con il messaggio: "Consegna speciale per i nostri giocatori. Che ne dite delle loro stats TOTS?".