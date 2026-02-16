Auriemma: "Roma forte ma Napoli tosto! Ed è esploso uno scugnizzo di Bahia"
Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato sul proprio profilo Facebook il 2-2 tra Napoli e Roma soffermandosi sull'MVP del Derby del Sole, Alisson Santos: "La Roma è forte, ma il Napoli è tosto e stasera è esploso uno scugnizzo di Bahia: Alisson Santos. Lo scudetto si allontana e per la Champions la corsa è ancora aperta".
La #Roma è forte, ma il #Napoli è tosto e stasera è esploso uno scugnizzo di Bahia: Alisson Santos. Lo #scudetto si allontana e per la #Champions la corsa è ancora aperta. #NapoliRoma 2-2Pubblicato da Raffaele Auriemma su Domenica 15 febbraio 2026
