Varriale: "Punto d'oro, che carattere! Alisson Santos ottima risorsa"

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato Napoli-Roma 2-2: "Punto d'oro per il Napoli che rimonta due volte la Roma. Con tante assenze la squadra di Conte dimostra ancora grande carattere e trova in Allison Santos un' ottima risorsa. Pari utile per la Champions mentre il discorso scudetto,come si è capito ieri, è chiuso da tempo".