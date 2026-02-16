Politano sui social: "Insieme l’abbiamo ripresa, insieme continueremo a combattere"

Politano sui social: "Insieme l’abbiamo ripresa, insieme continueremo a combattere"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:30Dai social
di Antonio Noto

L'esterno del Napoli Matteo Politano, commenta il pareggio con la Roma al Maradona attraverso un post sul proprio account Instagram: "Insieme nelle gioie, insieme nei momenti difficili. Insieme l’abbiamo ripresa, insieme continueremo a combattere. Forza Napoli!". 