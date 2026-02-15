Auriemma: "Stasera è esploso uno scugnizzo di Bahia: Alisson Santos!"

Il giornalista Raffaele Auriemma, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato Napoli-Roma 2-2: "La Roma è forte, ma il Napoli è tosto e stasera è esploso uno scugnizzo di Bahia: Alisson Santos. Lo scudetto si allontana e per la Champions la corsa è ancora aperta".