Auriemma: "Stasera è esploso uno scugnizzo di Bahia: Alisson Santos!"
Oggi alle 23:00Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Raffaele Auriemma, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato Napoli-Roma 2-2: "La Roma è forte, ma il Napoli è tosto e stasera è esploso uno scugnizzo di Bahia: Alisson Santos. Lo scudetto si allontana e per la Champions la corsa è ancora aperta".