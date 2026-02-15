Auriemma: "Al di là della maglia, inaccettabile che nel 2026 il VAR non intervenga su errore del genere"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato sul proprio account Facebook il clamoroso caso Kalulu-Bastoni, che danneggiato la Juventus nel big match di ieri contro la capolista Inter: "Al di là del colore della maglia è inaccettabile che nel 2026 ci sia ancora un protocollo che non permetta al Var di intervenire per un errore talmente evidente che solo l’arbitro in campo non l’ha visto. Bastoni, poi, dovrebbe vergognarsi per quella esultanza smodata. E se fosse capitato alla squadra per la quale facciamo il tifo".