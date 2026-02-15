Kalulu non ci sta: sfogo sui social dopo il clamoroso rosso. Bastoni si "nasconde"

Quanto accaduto in Inter-Juventus ha suscitato polemiche destinate a protrarsi nel tempo. Nel corso del primo tempo, infatti, Kalulu è stato espulso per un fallo giudicato inesistente su Bastoni, protagonista di una caduta considerata da molti una simulazione evidente. L’arbitro ha estratto il secondo giallo senza poter ricorrere al VAR, poiché il regolamento non consente la revisione al monitor per questo tipo di decisione. Un errore che ha inciso profondamente sull’andamento della gara, costringendo la Juventus di Luciano Spalletti a disputare un intero tempo in inferiorità numerica.

La rabbia di Kalulu è proseguita anche fuori dal campo: su Instagram il difensore francese ha condiviso il video delle due ammonizioni accompagnandolo con un’emoji perplessa, a testimonianza del suo disappunto. Nel mirino è finito anche il comportamento di Bastoni, difensore dell’Inter, criticato per aver prima accentuato il contatto e poi esultato dopo l’espulsione dell’avversario. Un atteggiamento giudicato antisportivo da molti tifosi bianconeri, che hanno riversato sui social la loro indignazione. Di fronte alle numerose reazioni, il giocatore nerazzurro ha scelto di limitare i commenti sui propri post e di disattivare la possibilità di essere taggato o menzionato, nel tentativo di arginare la bufera mediatica.