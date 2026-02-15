Schira: "Chivu non può darci lezioni di morale! Attacca Conte e Gasp senza nemmeno citarli"

Il giornalista Nicolò Schira parla del caso Bastoni attraverso il proprio canale YouTube: “Cristian Chivu non può darci lezioni di morale attaccando Conte, e Gasperini senza neanche citarli, ma il riferimento era a loro. Conte e Gasperini magari possono esagerare nelle proteste, ma ci mettono la faccia, hanno il coraggio di non nascondersi.

Questi due allenatori ci evitano quantomeno le lezioni di morale da parte di Don Cristian Chivu che ha avuto il coraggio di difendere l’indifendibile andando a prendere le posizioni di Bastoni. La verità è che vincere è ciò che conta e le lezioni di moralità non ci possono essere da nessuno”.

