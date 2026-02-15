Scotto: "Santos eccezionale, ha cambiato la gara! Segnali anche da Giovane"

vedi letture

Il giornalista Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato Napoli-Roma 2-2: "Un Napoli tenace e combattivo conquista un pareggio che mantiene l'imbattibilità interna e evita una sconfitta ingiusta. Rammarico per l'ennesimo rigore concesso e il gol preso a freddo con un'ingenuità difensiva (ancora) ma gli azzurri resistono e trovano le energie giuste con un Alisson Santos eccezionale che ha cambiato la partita. Finalmente qualche segnale positivo anche da Giovane. Importante aver ritrovato Gilmour, sperando che quello di Rrahmani non sia l'ennesimo infortunio stagionale".