Azzi: “Ci sta che Mertens possa andare via, ma la questione andava risolta prima. Peccato…”

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, commenta sui social la questione legata al futuro di Mertens: “Ci sta che Mertens possa andare via, a 35 anni. Ma sarebbe molto sgradevole il modo, dopo i 148 gol che ha segnato con la maglia del Napoli. Era una questione da affrontare e risolvere in inverno, al massimo in primavera: tra l'altro con la Champions in tasca da aprile. Peccato”.