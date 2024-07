Azzi: "Nessuno degli ultimi tre allenatori mai sfiorato dall’idea, soluzione in casa per Conte?"

Mathias Olivera ha raggiunto la scorsa notte la semifinale di Copa America con il suo Uruguay superando ai rigori il Brasile. L'esterno del Napoli si sta mettendo in mostra durante il torneo sudamericano in un ruolo mai coperto prima in azzurro.

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi commenta così su X: "Un anno a penare con Juan e Natan, ma nessuno dei tre allenatori che si sono alternati sulla panchina del Napoli è stato sfiorato dall'idea di provare in quel ruolo Olivera, che da centrale sta facendo benissimo con l'Uruguay (semifinalista) in Copa America. Soluzione in casa?".