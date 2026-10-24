Foto Balerdi vince l'MVP di Napoli-Roma, i tifosi contrari sui social: "Meritava McTominay!"

Balerdi premiato MVP di Napoli-Roma dopo la doppietta, ma i tifosi azzurri contestano la scelta e sostengono McTominay

Fa discutere la scelta del miglior giocatore di Napoli-Roma, terminata 3-3 allo stadio Diego Armando Maradona. Il premio MVP è stato assegnato a Leonardo Balerdi, difensore giallorosso protagonista di una doppietta che ha permesso alla squadra di Gian Piero Gasperini di strappare un punto agli azzurri. Una decisione che non convince i tifosi del Napoli, secondo i quali il riconoscimento sarebbe dovuto andare a Scott McTominay, autore a sua volta di due reti e di una prestazione di altissimo livello. Lo scozzese ha firmato il momentaneo 2-0 con un colpo di testa in tuffo su cross di Politano, prima di riportare avanti il Napoli nel finale con una potente conclusione dalla distanza. Due gol di pregevole fattura che, secondo i sostenitori azzurri, avrebbero meritato una considerazione maggiore nell'assegnazione del premio individuale.

Balerdi decisivo con una doppietta, ma i tifosi del Napoli premiano McTominay

Anche Balerdi ha avuto un impatto determinante sull'incontro. Entrato nella ripresa al posto di Hermoso, il difensore argentino ha prima realizzato la rete del 2-2, sfruttando una situazione confusa nell'area azzurra, e poi firmato il definitivo 3-3 con un colpo di testa su cross di Wesley. Una doppietta insolita per un centrale difensivo, che ha consentito alla Roma di mantenere l'imbattibilità in campionato. Per i tifosi del Napoli, però, il vero protagonista della serata è stato McTominay, capace di abbinare due gol spettacolari a una prestazione di grande intensità e qualità. Lo scozzese, reduce dalla doppietta in Champions League contro il Bodø/Glimt, ha così raggiunto quota quattro reti nelle ultime due partite, confermandosi uno degli uomini più incisivi della squadra di Massimiliano Allegri. Un rendimento che, agli occhi dei sostenitori partenopei, avrebbe meritato il premio di migliore in campo.