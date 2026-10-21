Infortunio Kvara, Starace lo commuove sui social: arriva la risposta dell'ex Napoli

Kvaratskhelia, rottura del crociato contro il Barcellona: il messaggio di Tommaso Starace su Instagram e la risposta dell'ex Napoli.

Grave infortunio per Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Paris Saint-Germain, che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante la sfida di Champions League contro il Barcellona. Per l'ex calciatore del Napoli si prospetta un lungo periodo di stop, con la notizia che ha suscitato numerosi messaggi di affetto e vicinanza sui social. Tra questi anche quello di Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, che ha voluto dedicare un pensiero speciale al talento georgiano, ricordando il rapporto umano costruito durante la sua esperienza in azzurro.

Kvaratskhelia, Starace gli dedica un messaggio su Instagram: arriva la risposta del georgiano

Attraverso il proprio profilo Instagram, Tommaso Starace ha pubblicato una fotografia che lo ritrae insieme a Kvaratskhelia, accompagnandola con parole cariche di affetto: “Forza Khvicha, ti aspettiamo più forte di prima! Ci sono abbracci, sorrisi e momenti che restano nel cuore. Questa foto è uno di quei ricordi che porterò sempre con affetto. Sapere che un amico e un campione come te deve affrontare un infortunio così importante mi dispiace davvero tanto. Ti mando un grande abbraccio, amico mio. Forza Kvara, non mollare mai!”. Un messaggio che testimonia il legame rimasto intatto tra i due anche dopo il trasferimento dell'attaccante al Paris Saint-Germain. Non si è fatta attendere la risposta dello stesso Kvaratskhelia, che tra i commenti ha scritto “Tommaaaa”, accompagnando il messaggio con numerosi cuori rossi.