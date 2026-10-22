Lang, torna “Noano”: l'azzurro lancia spoiler del suo nuovo singolo rap

Noa Lang lancia il suo nuovo singolo ed è subito virale sui social

Quando toglie la maglia del Napoli, Noa Lang cambia pelle. L’esterno olandese si trasforma in “Noano”, il suo alter ego musicale, e si dedica alla passione che coltiva da sempre: il rap. Un’attività tutt’altro che marginale, visto che sulla piattaforma Spotify conta quasi 700mila ascoltatori mensili. E quest'oggi ha lanciato uno spoiler del suo ultimo lavoro musicale.

“BadBad” con KM: lo spoiler diventa virale su Instagram

A riportarlo al centro dell’attenzione mediatica è stato il suo nuovo singolo, intitolato “BadBad”. Il brano è stato realizzato in collaborazione con KM, celebre artista olandese. A far esplodere la curiosità è stato lo spoiler del pezzo, diventato virale su Instagram e capace di scatenare grande attesa tra i fan.

Noa Lang tra campo e studio di registrazione

Per l’esterno del Napoli, dunque, la musica è molto più di un hobby. Il doppio profilo di calciatore e rapper lo rende un personaggio particolare nel panorama azzurro, seguito con interesse sia dagli appassionati di calcio sia da chi apprezza la scena musicale olandese. L’uscita di “BadBad” potrebbe ora rappresentare un ulteriore passo avanti per la carriera di “Noano” fuori dal rettangolo di gioco.