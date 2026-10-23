Mele: "Hojlund non segna, ma il Napoli si è chiesto come aiutarlo?"

Silver Mele analizza il momento di Hojlund e le difficoltà del Napoli nel servirlo: il danese deve ritrovare il gol, ma Allegri deve aiutarlo

Il giornalista Silver Mele, attraverso un post sul suo profilo Facebook, ha analizzato il momento di Rasmus Hojlund, a secco di gol da sette partite con il Napoli. Mele ha evidenziato le difficoltà del centravanti danese, sottolineando però anche le responsabilità della squadra e di Massimiliano Allegri nel metterlo nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie caratteristiche. Di seguito le sue parole.

Mele: “Hojlund non segna, ma il Napoli si è chiesto come aiutarlo?”

"Sette partite senza gol. Due reti in campionato. Cinquanta milioni di investimento. Numeri che pesano, soprattutto alla vigilia della Roma. Ma se vogliamo capire davvero il momento di Rasmus Hojlund, dobbiamo guardare oltre il tabellino. Il danese ha sprecato occasioni? Sì. Poteva avere almeno altri tre gol? Anche. Pali, conclusioni finite a pochi centimetri dal bersaglio, anticipi decisivi degli avversari: il confine tra un attaccante in fiducia e uno sotto processo può essere sottilissimo.

Il problema, però, è anche ciò che succede prima del tiro. Hojlund tocca troppo pochi palloni e spesso è costretto ad allontanarsi dall'area per entrare nel gioco. Le sue mappe di movimento raccontano una punta che si abbassa fino a centrocampo, mentre il suo istinto ha bisogno di campo davanti, profondità da attaccare e palloni da aggredire negli ultimi sedici metri. È qui che il Napoli deve interrogarsi. Se il centravanti vive lontano dalla porta, chi lo serve in verticale? Se viene incontro per ricevere, chi attacca lo spazio che lascia libero? Se deve lottare da solo contro due difensori, dov'è il sostegno dei centrocampisti e degli esterni?

Hojlund non è esente da responsabilità. Deve migliorare nella protezione del pallone, nella scelta dell'ultimo controllo e nella freddezza sotto porta. Ma chiedergli di cucire il gioco, fare a sportellate, ripartire da lontano e poi presentarsi lucido davanti al portiere significa disperdere le sue qualità migliori. Una punta non si giudica soltanto dai palloni che mette in rete, ma anche da quelli che la squadra riesce a farle arrivare.

La Roma è un esame importante, anche perché contro i giallorossi Rasmus non ha ancora segnato in Serie A. Ma la vera sfida di Allegri è più ampia: costruire un Napoli che accompagni il suo centravanti, accorci le distanze e trasformi il possesso in occasioni pulite. Perché Hojlund deve ritrovare il gol, certo. Ma il Napoli deve ritrovare il modo migliore di servirlo. Il centravanti è pagato per segnare. L'allenatore deve metterlo nelle condizioni di farlo".