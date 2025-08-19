Balotelli esce allo scoperto: “Napoli uno dei 3 sogni non realizzati in carriera”

Antonio Conte ha perso Romelu Lukaku per infortunio e di conseguenza il Napoli ha deciso di tornare sul mercato. Il belga infatti dovrà rimanere ai box per almeno 3 mesi dopo aver rimediato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Tanti i nomi sondati e accostati, ma al momento non c'è ancora un obiettivo ben definito.

Damiano Er Faina, noto Youtuber e influencer, ha indicato in Mario Balotelli il profilo ideale per rimpiazzare il centravanti belga. Super Mario, attualmente svincolato dopo l’ultima avventura negativa al Genoa, attraverso i canali social della pagina ControCalcio è uscito allo scoperto: “Il Napoli è uno dei 3 sogni non realizzati della mia carriera”.