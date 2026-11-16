Ufficiale Belgio, l'addio commosso di Lukaku alla nazionale: "Ho dato tutto in questi 16 anni"

Dopo 16 anni, Romelu Lukaku ha deciso di concludere la sua avventura con la nazionale

Si chiude un capitolo importante nella storia del calcio belga. Dopo 16 anni, Romelu Lukaku ha deciso di concludere la sua avventura con la nazionale. L'attaccante del Fenerbahçe ha affidato ai social un lungo messaggio di saluto, ripercorrendo le emozioni vissute con la maglia del Belgio.

"16 anni. In questi 16 anni ho dato tutto me stesso per la nazionale. Ho provato ogni emozione possibile. Ho giocato con compagni di squadra straordinari, ai quali sarò sempre grato. Voglio ringraziarli tutti. Voglio ringraziare anche tutti gli allenatori per avermi spronato e per aver creduto in me per aiutare la squadra".