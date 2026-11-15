Hojlund-show, doppietta ed esultanza dedicata a CR7: c'entra il ct del Portogallo?

Rasmus Hojlund continua a brillare con la maglia della Danimarca e manda segnali importanti anche al Napoli di Massimiliano Allegri. L'attaccante azzurro è stato protagonista assoluto del successo per 4-1 contro il Portogallo, firmando una doppietta e trascinando la propria Nazionale. Una prestazione particolarmente significativa anche per i precedenti con il commissario tecnico portoghese Jorge Jesus, con il quale aveva avuto un battibecco alcune settimane fa. Il centravanti danese si è preso la scena nella prima partita dei lusitani senza Cristiano Ronaldo, suo grande idolo calcistico.

Hojlund, doppietta al Portogallo e omaggio a Cristiano Ronaldo: il messaggio social

All'indomani della vittoria, Hojlund ha celebrato la sua prestazione pubblicando sui social una fotografia dell'esultanza accompagnata da un riferimento inequivocabile a Cristiano Ronaldo. “Penso che l'unica didascalia appropriata qui sia siuuuu”, ha scritto l'attaccante del Napoli, richiamando il celebre grido del fuoriclasse portoghese. Un omaggio che assume un significato particolare dopo le recenti discussioni con Jorge Jesus, nelle quali il danese aveva già preso le difese del suo idolo. Due gol, una vittoria prestigiosa e un'esultanza destinata a far parlare: Hojlund si conferma protagonista con la Danimarca.