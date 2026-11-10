Inter senza attaccanti, Biasin ironizza: "Pio non è pronto per la Nazionale..."

Fabrizio Biasin interviene su Pio Esposito e propone ironicamente il falso nove per la Nazionale italiana.

Il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, è intervenuto con toni evidentemente ironici sul ruolo di Pio Esposito nella Nazionale italiana. Al centro del suo messaggio la possibilità di affidare una maglia da titolare al giovane attaccante dell'Inter, appena 21enne, e la necessità di valutare soluzioni alternative per il reparto offensivo azzurro. “Francamente non credo che Pio Esposito sia già pronto per essere titolare assoluto della Nazionale italiana 4 volte campione del mondo. Voi direte ‘è molto forte’, io rispondo ‘sì, è vero, ma non è il caso di dare tutte queste certezze a un giovane di soli 21 anni’”.

Biasin: “Non ci sono alternative? Allora giochiamo col falso nove contro la Francia”

Il giornalista ha poi proseguito il suo ragionamento, sempre con un registro sarcastico, suggerendo di sperimentare altre soluzioni offensive in vista dei prossimi impegni internazionali: “Per questo motivo - e solo per questo - ritengo sia doveroso provare fin da subito alternative importanti, anche e soprattutto nell'imminente e fondamentale doppio impegno azzurro. Non ci sono le alternative? E allora consiglio vivamente un bel modulo col falso nove, soluzione da sempre molto sottovalutata e utile per sorprendere gli ostici Galletti Francesi nella meravigliosa Nations League”.