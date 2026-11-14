Baby Lang si allena in una scuola calcio di Napoli: lo scatto sui social

Il figlio di Noa Lang si allena in una scuola calcio della provincia di Napoli. La compagna dell'olandese condivide le immagini sui social

Primi passi nel mondo del calcio per il figlio di Noa Lang, calciatore del Napoli. Il bambino ha svolto il suo primo allenamento con il Real Casarea, scuola calcio situata nella provincia della città partenopea. A condividere il momento è stata la compagna del calciatore olandese, che ha pubblicato sui social una storia in cui si vede il piccolo in divisa sportiva, impegnato sul campo con il pallone.

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