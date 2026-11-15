Perillo: “Manna può regalare al Napoli la fascia sinistra dei prossimi dieci anni! Due colpi già a gennaio”

Antonello Perillo propone Cacciamani e Rao al Napoli e critica i limiti operativi di Manna.

Il giornalista Rai Antonello Perillo, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, ha analizzato le possibili strategie di mercato del Napoli, indicando due giovani talenti italiani come potenziali rinforzi per costruire la fascia sinistra del futuro. Nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna, secondo lo scenario ipotizzato dal giornalista, potrebbero esserci Alessio Cacciamani del Torino ed Emanuele Rao, protagonista in Serie B con il Pisa e con la Nazionale Under 20. Perillo ha spiegato: “Se davvero Giovanni Manna dovesse riuscire ad acquistare Cacciamani, il Napoli avrebbe in mano la catena di sinistra dei prossimi dieci anni. Immaginate questo scenario: riportare a casa Emanuele Rao, che sta giocando alla grande in Serie B con il Pisa e con la Nazionale Under 20, e prendere Alessio Cacciamani dal Torino”.

Perillo: “Manna ci pensa già per gennaio, ma il Napoli deve concedergli operatività sul mercato”

Il giornalista ha poi immaginato come i due giovani potrebbero inserirsi nello scacchiere tattico azzurro, con Leonardo Spinazzola nel ruolo di guida per Cacciamani e Alisson Santos come alternativa offensiva. Non è mancata una considerazione critica sulle possibilità operative del direttore sportivo, con un riferimento all'operazione Mario Gila, sfumata durante la scorsa estate: “Cacciamani a tutta fascia come quinto (ma può farlo anche con una linea a 4) a spingere e coprire, con un maestro come Spinazzola a fargli da chioccia l’anno prossimo. Davanti a lui Rao, chiamato a rientrare sul destro e puntare l’uomo per andare a caccia di gol e di assist, alternandosi con un’arma spacca-partite come Alisson Santos. Una fascia sinistra giovane, completa e con le rotazioni già pronte. Credo che Manna ci stia pensando già per gennaio. Basta che il Napoli gli conceda un minimo di operatività concreta sul mercato, a differenza di quanto accaduto la scorsa estate. Vedi l’operazione Gila, saltata sul più bello”.