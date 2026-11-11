Video Olivera terrorizzato dal prelievo di sangue: il video esilarante ai tempi del Getafe

Napoli, Jankto pubblica un video esilarante di Olivera durante un prelievo di sangue ai tempi del Getafe.

Un video divertentissimo con protagonista Mathias Olivera sta facendo sorridere i tifosi del Napoli sui social. A pubblicarlo è stato l'ex calciatore Jakub Jankto, che ha condiviso un filmato risalente ai tempi in cui entrambi vestivano la maglia del Getafe. Nelle immagini, il difensore uruguaiano appare particolarmente sofferente e preoccupato durante un prelievo di sangue, dando vita a una scena decisamente comica. Un episodio che mostra un lato insolito dell'attuale calciatore azzurro, ben diverso dalla grinta e dalla determinazione che mette abitualmente in campo.

Napoli, Jankto prende in giro Olivera: il video del prelievo diventa virale sui social

L'ex compagno di squadra ha deciso di condividere su TikTok il simpatico momento vissuto da Olivera durante la loro esperienza in Spagna. Il difensore del Napoli, alle prese con un semplice prelievo, sembra vivere l'operazione con particolare apprensione, regalando una scena tutta da ridere. Di seguito le immagini diventate virali sui social.