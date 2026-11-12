5 giorni di stop, Pistocchi punge Allegri: “Inopportuno! Il Napoli deve lavorare di più e meglio!”

Dopo il pareggio contro la Lazio, Allegri ha concesso alla squadra quasi sei giorni di riposo. Maurizio Pistocchi contesta la decisione.

Quasi sei giorni di riposo per il Napoli dopo il pareggio contro la Lazio. Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra una pausa fino a sabato 14 novembre, quando gli azzurri torneranno ad allenarsi nel pomeriggio. Una decisione che ha fatto discutere, soprattutto considerando il momento complicato attraversato dalla formazione partenopea e le difficoltà emerse nelle ultime uscite. La scelta del tecnico è finita nel mirino di Maurizio Pistocchi, che attraverso un post pubblicato su X ha espresso forti perplessità sulla gestione della pausa, ritenendo necessario un lavoro più intenso per correggere i problemi della squadra.

Pistocchi evidenzia le difficoltà del Napoli: “Deve lavorare di più e meglio”

Il giornalista ha motivato la propria critica soffermandosi sulle lacune mostrate dagli azzurri sul piano tattico e atletico, chiamando in causa anche la società, che a suo giudizio dovrebbe intervenire sulla decisione dell'allenatore. Questo il suo commento: “A quanto pare, Allegri ha concesso 6 (Sei) giorni di riposo ai calciatori del Napoli, che quindi riprenderà a lavorare (?) sabato 14/11. Siccome penso che una squadra in difficoltà, con evidenti problemi di connessione tra i reparti, organizzazione e condizione fisica (basta vedere l’azione del gol della Lazio) debba lavorare di più e meglio, mi sembra una decisione sbagliata e inopportuna, e la società lo dovrebbe far notare”.