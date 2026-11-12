5 giorni di stop, Pistocchi punge Allegri: “Inopportuno! Il Napoli deve lavorare di più e meglio!”
Quasi sei giorni di riposo per il Napoli dopo il pareggio contro la Lazio. Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra una pausa fino a sabato 14 novembre, quando gli azzurri torneranno ad allenarsi nel pomeriggio. Una decisione che ha fatto discutere, soprattutto considerando il momento complicato attraversato dalla formazione partenopea e le difficoltà emerse nelle ultime uscite. La scelta del tecnico è finita nel mirino di Maurizio Pistocchi, che attraverso un post pubblicato su X ha espresso forti perplessità sulla gestione della pausa, ritenendo necessario un lavoro più intenso per correggere i problemi della squadra.
Pistocchi evidenzia le difficoltà del Napoli: “Deve lavorare di più e meglio”
Il giornalista ha motivato la propria critica soffermandosi sulle lacune mostrate dagli azzurri sul piano tattico e atletico, chiamando in causa anche la società, che a suo giudizio dovrebbe intervenire sulla decisione dell'allenatore. Questo il suo commento: “A quanto pare, Allegri ha concesso 6 (Sei) giorni di riposo ai calciatori del Napoli, che quindi riprenderà a lavorare (?) sabato 14/11. Siccome penso che una squadra in difficoltà, con evidenti problemi di connessione tra i reparti, organizzazione e condizione fisica (basta vedere l’azione del gol della Lazio) debba lavorare di più e meglio, mi sembra una decisione sbagliata e inopportuna, e la società lo dovrebbe far notare”.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro