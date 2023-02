Bellinazzo: “Parole pm Santoriello non inficiano suo lavoro. Un’altra cosa non mi convince”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha scritto un post sui social in merito alle parole del pm dell'inchiesta Prisma

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha scritto un post sui social in merito alle parole del pm dell'inchiesta Prisma che hanno fatto discutere, risalenti al 2019: "Il Pm Santoriello ha fatto una battuta inopportuna? Non c'è dubbio. Può succedere nei convegni. Questo inficia il suo lavoro? Non credo. E in ogni caso, nel processo penale c'è il vaglio di giudici terzi sul materiale probatorio prodotto dalla pubblica accusa.

Ciò che non mi convince finora è il processo sportivo in cui la Juve è stata sanzionata in base a una norma (lealtà sportiva) che dovrebbe fungere da aggravante in presenza di violazioni puntualmente dimostrate. Cosa che per le plusvalenze fittizie non è ancora avvenuta.