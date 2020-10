Benevento, R. Insigne: "Che emozione il primo gol in A nella sfida con Lorenzo!"

Roberto Insigne, autore del momentaneo gol del vantaggio del Benevento contro il Napoli, ha scritto su Instagram questo messaggio: "Quella di ieri è stata una partita dalle mille emozioni: il primo derby vissuto in serie A, il primo gol in serie A realizzato contro la squadra con la quale sono cresciuto e il primo match in cui ho sfidato mio fratello da avversario!

Sarebbe stata una domenica perfetta se avessimo portato a casa un risultato diverso, purtroppo non ci siamo riusciti, ma abbiamo lottato fino al 96esimo dimostrando il nostro valore!! Ora testa ai prossimi impegni e soprattutto".