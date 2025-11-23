Video La Conte-cam di Dazn svela la sua soddisfazione: "Ci stiamo facendo un mazzo così"

vedi letture

Antonio Conte è stato soddisfatto della prestazione della sua squadra contro l'Atalanta. Felice dello spirito di sacrificio. E lo si evince anche dalle parole di Alessio De Giuseppe: "Qui c'è l'immagine che spiega perché il Napoli oggi ha vinto. Perché "si è fatto un mazzo così" e sono parole pronunciate da Conte a Oriali, riferendosi a Hojlund. In quel momento Oriali aveva rimproverato Hojlund, ma Conte ha detto che stava facendo bene, si stava impegnando tanto.

Quello di Napoli-Atalanta è stato il solito Conte. Ha dato indicazioni alla squadra con la carica di sempre. Il solito Conte anche nelle reazioni ai gol, è apparso molto carico e poi ha predicato calma", le parole dell'inviato di Dazn. Di seguito le immagini pubblicate sui social dall'emittente.