Zazzaroni ironico: "Com'era? Conte voleva dimettersi e squadra stanca di lui?"

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, tramite un post sul suo profilo Instagram ha commentato ironicamente la vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Atalanta: "Com'era? La squadra è stanca di lui... li esaurisce... Voleva dimettersi... Di Lorenzo e Politano gli hanno chiesto di ridurre i carichi...

Lobotka non lo regge più... S'è preso una settimana spiazzando la società... Lang vuole andarsene... La riccia è meglio della frolla... Nello scarpariello non ci vuole l'aglio... Tre a zero in un tempo... P.S. Vivrei di tortellini in brodo e pasta allo scarpariello".