Zazzaroni ironico: "Com'era? Conte voleva dimettersi e squadra stanca di lui?"
Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, tramite un post sul suo profilo Instagram ha commentato ironicamente la vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Atalanta: "Com'era? La squadra è stanca di lui... li esaurisce... Voleva dimettersi... Di Lorenzo e Politano gli hanno chiesto di ridurre i carichi...
Lobotka non lo regge più... S'è preso una settimana spiazzando la società... Lang vuole andarsene... La riccia è meglio della frolla... Nello scarpariello non ci vuole l'aglio... Tre a zero in un tempo... P.S. Vivrei di tortellini in brodo e pasta allo scarpariello".
Copertina LiveNapoli-Atalanta 3-1 (Neres 17', Neres 38', Lang 45', Scamacca 53'): azzurri in vetta almeno per una notte di Davide D'Alessio
Prossima partita
25 nov 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
