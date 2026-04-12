Rigore per il Parma? Calvarese: "Decisione giusta, pallone inaspettato e arriva da Spinazzola"
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L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese commenta l'episodio sul proprio account X.
Il Parma reclama un possibile rigore per un tocco di mano di Alessandro Buongiorno nel match pareggiato 1-1 con il Napoli. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese commenta l'episodio sul proprio account X: "Il braccio di Buongiorno è largo, ma il pallone arriva da Spinazzola ed è inaspettato.
Se fosse arrivato da un avversario, sarebbe stato diverso; così, invece, è giusta la decisione di arbitro e VAR".
#ParmaNapoli I Il braccio di #Buongiorno è largo, ma il pallone arriva da Spinazzola ed è inaspettato. Se fosse arrivato da un avversario, sarebbe stato diverso; così, invece, è giusta la decisione di arbitro e VAR pic.twitter.com/8WpNrpJHuG— Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) April 12, 2026
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