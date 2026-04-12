Rigore per il Parma? Calvarese: "Decisione giusta, pallone inaspettato e arriva da Spinazzola"

Rigore per il Parma? Calvarese: "Decisione giusta, pallone inaspettato e arriva da Spinazzola"TuttoNapoli.net
Oggi alle 19:30Dai social
di Antonio Noto
L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese commenta l'episodio sul proprio account X.

Il Parma reclama un possibile rigore per un tocco di mano di Alessandro Buongiorno nel match pareggiato 1-1 con il Napoli. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese commenta l'episodio sul proprio account X: "Il braccio di Buongiorno è largo, ma il pallone arriva da Spinazzola ed è inaspettato.

Se fosse arrivato da un avversario, sarebbe stato diverso; così, invece, è giusta la decisione di arbitro e VAR".