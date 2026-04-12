Rai, Perillo: "Sbagliata la formazione, formula Fab Four penalizza pesantemente McTominay"

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"Il punticino contro il pullman parmense è comunque utile in ottica Champions".

Antonello Perillo, giornalista Rai, commenta sul proprio account X il pareggio del Napoli a Parma: "Pareggiando contro il Parma, il Napoli ha perso l'ultima occasione per provare a dire la sua in chiave scudetto. Ci si aspettava molto di più dagli azzurri. Sbagliata la formazione iniziale. La formula dei Fab Four nega al Napoli di creare superiorità sugli esterni e penalizza pesantemente McTominay, che confinato a sinistra vede mortificate le sue caratteristiche.

McTominay ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A giocando da centrocampista centrale: spaventoso nei suoi inserimenti, gigantesco nel lottare su ogni pallone. Sarà un caso che appena è stato rimesso come centrale sia andato in gol? Il punticino contro il pullman parmense è comunque utile in ottica Champions. Magra consolazione, anche se alla fine, considerando la cronica emergenza infortuni che ha caratterizzato l'intera stagione, vanno fatti comunque i complimenti al club, al tecnico e alla squadra per aver ormai messo a segno questo obiettivo".