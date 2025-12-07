Varriale: "Conte domina, Napoli due categorie sopra la Juve! Micidali due azzurri"

Il Napoli è insuperabile allo Stadio Diego Armando Maradona! La squadra di Antonio Conte blinda l'imbattibilità in casa nel 2025 battendo anche la Juventus di Luciano Spalletti: finisce 2-1 con la doppietta di Hojlund che risponde al pari di Yildiz. Gli azzurri sanciscono il settimo successo interno consecutivo contro i bianconeri e ritornano in testa alla classifica.

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la partita: "Gli otto punti tra Napoli e Juventus si sono visti tutti. Due categorie diverse pure se Spalletti le prova tutte con le poche risorse a disposizione. Gara dominata da Conte che chiude il 2025 imbattuto in casa. Mostruoso Neres, micidiale Hojlund ma grandi tutti gli azzurri".