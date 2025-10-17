Foto Buongiorno convocato! Scatto tra ex Torino in aereo: a postarlo è Milinkovic

Alessandro Buongiorno è ufficialmente recuperato e convocato per la sfida tra Torino e Napoli, in programma domani alle 18:30 all'Olimpico Grande Torino. Una partita speciale per il difensore classe 1999, cresciuto proprio nel capoluogo piemontese ed esploso in granata, prima del trasferimento all'ombra del Vesuvio.

Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che anche lui sia in viaggio insieme al resto della squadra verso Torino. Vanja Milinkovic-Savic, infatti, ha pubblicato uno scatto insieme a Buongiorno (entrambi sono ex Torino) in aereo, proprio in direzione capoluogo piemontese. Di seguito l'immagine.