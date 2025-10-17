Foto
Buongiorno convocato! Scatto tra ex Torino in aereo: a postarlo è Milinkovic
Alessandro Buongiorno è ufficialmente recuperato e convocato per la sfida tra Torino e Napoli, in programma domani alle 18:30 all'Olimpico Grande Torino. Una partita speciale per il difensore classe 1999, cresciuto proprio nel capoluogo piemontese ed esploso in granata, prima del trasferimento all'ombra del Vesuvio.
Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che anche lui sia in viaggio insieme al resto della squadra verso Torino. Vanja Milinkovic-Savic, infatti, ha pubblicato uno scatto insieme a Buongiorno (entrambi sono ex Torino) in aereo, proprio in direzione capoluogo piemontese. Di seguito l'immagine.
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
Torino
Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
