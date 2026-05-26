Buongiorno: "Stagione difficile, momenti complicati ma mai smesso di crederci!"

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"Alla fine l’obiettivo è stato raggiunto, e questo rende tutto ancora più speciale. Grazie a chi mi è stato vicino lungo il percorso".

Il Napoli conclude la stagione al secondo posto, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno commenta così sul proprio account Instagram: "È stata una stagione difficile, fatta di sacrifici, crescita, momenti complicati e tante prove da superare. Ma non ho mai smesso di crederci e di lottare.

Alla fine l’obiettivo è stato raggiunto, e questo rende tutto ancora più speciale. Grazie a chi mi è stato vicino lungo il percorso. Questa stagione finisce qui, ma la voglia di crescere e migliorare è più forte che mai".