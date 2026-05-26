Inchiesta arbitri, Saviano: "Tentato di tutto per fermare l'indagine, Inter uscirebbe devastata!"

Inchiesta arbitri, Saviano: "Tentato di tutto per fermare l'indagine, Inter uscirebbe devastata!"
Oggi alle 17:00Dai social
di Antonio Noto
"Pare non ci siano riusciti vedremo e verificheremo nelle prossime settimane".

Lo scrittore Roberto Saviano ha risposto ad una domanda di un suo follower su Instagram sull'inchiesta sugli arbitri: "Dalle notizie emerse sino ad ora, l'Inter ne uscirebbe devastata. Voci di redazione sostengono che sia stato tentato tutto il possibile per fermare l'indagine.

Pare non ci siano riusciti vedremo e verificheremo nelle prossime settimane. Finché il calcio milanese non subirà veri processi, non avremo un campionato sano. Ma la domanda è: il calcio, nel più corrotto dei mondi, potrà mai essere davvero sano?".