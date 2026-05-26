Monti: "Italiano ha scalato tutte le categorie, ricordo un riscaldamento della sua Fiorentina"

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"L'unica partita che ho visto da tifoso al Maradona negli ultimi 20 anni è stata Napoli-Fiorentina del primo anno di Spalletti".

Vincenzo Italiano sembra essere in pole per la panchina del Napoli come successore di Antonio Conte. Il giornalista Gianluca Monti ha parlato del tecnico ancora sotto contratto col Bologna in un post sul proprio account Instagram: "Due flash su Vincenzo Italiano.

1) L'unica partita che ho visto da tifoso al Maradona negli ultimi 20 anni è stata Napoli-Fiorentina del primo anno di Spalletti, essendo nei Distinti avevo la Viola che faceva riscaldamento sotto di me...e da sempre guardo i riscaldamenti pre-gara con attenzione perché raccontano molto dell'allenatore. Quel riscaldamento fu molto particolare: due squadre contrapposte (ed il regista come jolly) a formare però il sistema di gioco che avrebbe praticato la squadra (4-3-3).

2) Tra le poche cose che ancora ci differenziano dai tifosi c'è la possibilità, talvolta, di parlare con chi ha avuto un allenatore e sapere il suo pensiero in merito (i calciatori giudicano l'operato di un tecnico molto meglio di qualsiasi giornalista). Ho avuto una referenza di prim'ordine da un ragazzo di cui mi fido ciecamente per onesta intellettuale e doti tecniche. Del resto, Italiano ha scalato tutte le categorie professionistiche del nostro calcio vincendo due campionati (oltre ai play off di D) e questo per chi, come me, viene dalla gavetta à già una garanzia".