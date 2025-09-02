Capuano incorona ADL: "Re del mercato! Ha convinto Conte e gli ha dato rosa profonda"
Il giornalista Giovanni Capuano, con un articolo su Panorama, ha stilato le pagelle del calciomercato delle squadre di Serie A. Di seguito un estratto: "Napoli (voto 9) - De Laurentiis è stato il vero re del mercato. Ha iniziato convincendo Conte a restare e appianando le diversità di vedute dello scorso inverno, ha proseguito dotandolo di una rosa profonda e piena di qualità, ideale per comandare in Italia e provare a fare bene in Europa. La ciliegina sulla torta è stata la rapidità con cui il Napoli è andato su Hojlund, stanziando 50 milioni di euro, in reazione all'infortunio di Lukaku: solo un grande club si comporta così e i partenopei oggi lo sono senza discussione.
Inter (voto) 6 - I tifosi nerazzurri sono arrabbiati perché gli obiettivi top dichiarati (Lookman e Koné) sono sfumati. Però i big tutti confermati e i giovani che promettono tanto sono un valore. Sucic è pronto per essere titolare, Pio Esposito entra nel giro della nazionale, Bonny e Luis Henrique rinforzano la panchina. Il problema è che è stato avviato un nuovo ciclo senza cambiare nulla della rosa e che quelle che sembravano priorità (un difensore e un trequartista) sono rimaste sulla carta una volta sfumati gli obiettivi principali. Eccezione: l'ingaggio last minute di Akanji con partenza di Pavard, quasi come reazione al ko con l'Udinese. Chi spiega cosa è stato fatto? A Chivuva bene così?
Juventus (voto 6) - Il voto è la media tra quanto consegnato a Tudor in attacco (8) e il resto che assomiglia a un'incompiuta su cui il tecnico croato dovrà parecchio intervenire. Comolli aveva troppi nodi da sciogliere, qualcuno impossibile, ed è al riparo da critiche eccessive per le cose che non sono andate. La sintesi è che il miglior colpo e chi è rimasto (Vlahovic compreso al netto delle questioni di bilancio), l'attacco è top in Italia ed Europa per profondità e varietà mentre a centrocampo e in difesa andrà tutto verificato. E' proseguito lo smantellamento del progetto Next Gen, ormai ufficialmente la cassa dove prelevare il contante, sempre meno, da reinvestire".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
