Capuano: "Prestazione non buona, ha deciso la profondità della rosa di Conte"

vedi letture

Vittoria al cardiopalma alla prima dei campioni d'Italia allo Stadio Maradona. Il Napoli trova un Cagliari ben organizzato, che si compatta bene e talvolta prova anche a pungere in attacco. Gli azzurri tengono il pallino del gioco per la maggior parte del tempo, ma raramente si rendono pericolosi. Le migliori occasioni sono tutte nel recupero: due sui piedi di McTominay, di cui una davvero ghiotta che lo scozzese stranamente sbaglia; la terza all'ultima azione della partita, al 95esimo, capita sui piedi di Zambo Anguissa che non perdona. Antonio Conte potrà trarre indicazioni dal match: il suo 4-1-4-1 ha incontrato qualche difficoltà contro il blocco basso rossoblu, ma il tecnico azzurro può rifletterci su tenendo i tre punti in tasca.

A questo proposito, il giornalista di Panorama Giovanni Capuano, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il match: "Il Napoli ha giustificato nel secondo tempo la vittoria in extremis contro il Cagliari. Prestazione non buona, ma ha deciso la profondità e qualità maggiore complessiva della squadra di Conte che nel finale ha pescato dalla panchina Lang e Buongiorno autore dell'assist".