Capuano: "Prestazione non buona, ha deciso la profondità della rosa di Conte"

Ieri alle 23:20
di Davide Baratto

Vittoria al cardiopalma alla prima dei campioni d'Italia allo Stadio Maradona. Il Napoli trova un Cagliari ben organizzato, che si compatta bene e talvolta prova anche a pungere in attacco. Gli azzurri tengono il pallino del gioco per la maggior parte del tempo, ma raramente si rendono pericolosi. Le migliori occasioni sono tutte nel recupero: due sui piedi di McTominay, di cui una davvero ghiotta che lo scozzese stranamente sbaglia; la terza all'ultima azione della partita, al 95esimo, capita sui piedi di Zambo Anguissa che non perdona. Antonio Conte potrà trarre indicazioni dal match: il suo 4-1-4-1 ha incontrato qualche difficoltà contro il blocco basso rossoblu, ma il tecnico azzurro può rifletterci su tenendo i tre punti in tasca.

A questo proposito, il giornalista di Panorama Giovanni Capuano, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il match: "Il Napoli ha giustificato nel secondo tempo la vittoria in extremis contro il Cagliari. Prestazione non buona, ma ha deciso la profondità e qualità maggiore complessiva della squadra di Conte che nel finale ha pescato dalla panchina Lang e Buongiorno autore dell'assist".