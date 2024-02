Capuano replica ad ag. Motta: "Crociata di ineleganza assoluta contro ADL!"

“Sarà difficile trovare un allenatore di grande livello. Nessuno vuole andarci. Non credo che uno come Conte sia disposto ad andare a Napoli"

TuttoNapoli.net

“Sarà difficile trovare un allenatore di grande livello. Nessuno vuole andarci. Non credo che uno come Conte sia disposto ad andare a Napoli. Le interferenze del presidente non sono facilmente sopportabili”. Così si è espresso Dario Canovi, agente di Thiago Motta, circa il possibile futuro allenatore del Napoli.

Una dichiarazione che ha fatto storcere il naso a Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, che su X commenta così: "Il procuratore di Thiago Motta dice che nessuno vuole allenare il Napoli per colpa di De Laurentiis. Magari avrà pure ragione, ma la trovo una crociata di una ineleganza assoluta".