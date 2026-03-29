Capuano sulla multa per Conte: "Insomma... ha pattegiato"

#Conte ha ammesso di aver insultato l’arbitro #Manganiello (gli diede della “testa di c….”), episodio per il quale non fu espulso, e ha trovato un accordo con la Procura Figc. La possibile squalifica di 4 giornate è stata commutata in una multa da 6000 euro. Via libera della… pic.twitter.com/7K1wb39RTf