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Capuano sulla multa per Conte: "Insomma... ha pattegiato"
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Antonio Conte non salterà nessuna partita dopo il caso scoppiato in Napoli-Como di Coppa Italia. Il tecnico azzurro ha patteggiato con la Procura Federale, dopo gli epiteti all'arbitro Manganiello durante la gara dello scorso febbraio: la squalifica è stata commutata integralmente in un'ammenda da 6.000 euro.
Sui propri social, il giornalista Giovanni Capuano, ha commentato l'accaduto con un velo di ironia. Ecco il suo post:
#Conte ha ammesso di aver insultato l’arbitro #Manganiello (gli diede della “testa di c….”), episodio per il quale non fu espulso, e ha trovato un accordo con la Procura Figc. La possibile squalifica di 4 giornate è stata commutata in una multa da 6000 euro. Via libera della… pic.twitter.com/7K1wb39RTf— Giovanni Capuano (@capuanogio) March 29, 2026
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