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Capuano sulla multa per Conte: "Insomma... ha pattegiato"

Capuano sulla multa per Conte: "Insomma... ha pattegiato"TuttoNapoli.net
Oggi alle 10:00Dai social
di Daniele Rodia

Antonio Conte non salterà nessuna partita dopo il caso scoppiato in Napoli-Como di Coppa Italia. Il tecnico azzurro ha patteggiato con la Procura Federale, dopo gli epiteti all'arbitro Manganiello durante la gara dello scorso febbraio: la squalifica è stata commutata integralmente in un'ammenda da 6.000 euro.

Sui propri social, il giornalista Giovanni Capuano, ha commentato l'accaduto con un velo di ironia. Ecco il suo post: