Caso-Lookman, Capuano: "Non ne esce bene nessuno, ma alla fine giocherà per l’Inter"

Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato il caso Ademola Lookman sui social. Il giocatore dell'Atalanta ha cancellato dal proprio profilo Instagram le foto che lo raffiguravano in maglia nerazzurra subito dopo che ha iniziato a circolare la notizia del rifiuto da parte del club dell'ultima offerta avanzata dall'Inter. Insomma, un chiaro segnale di quella che è la sua volontà di trasferirsi a Milano.

Questa l'opinione di Capuano, che dal proprio profilo X ha scritto riprendendo la notizia delle foto oscurate dall'attaccante nigeriano su Instagram: "Non ne esce bene l’Atalanta: per il secondo anno di fila si trova a rompere con un giocatore cui aveva fatto promesse… Non ne esce bene Lookman: i giocatori che rompono apertamente, tra ripicche social e altri atteggiamenti discutibili… Non ne esce bene l’Inter: il giocatore viene offerto ma, come minimo (vista la reazione di Percassi), è stata sottovalutata la difficoltà della trattativa".

Insomma, allo stato attuale delle cose ci perdono tutti. Poi però il giornalista ha aggiunto in riferimento a quello che potrebbe essere l'esito finale della lunga vicenda fra le due squadre: "A proposito, visto che siete ossessionati dalla questione vi confermo che penso (e ho detto e scritto ovunque) che alla fine Lookman giocherà per l’Inter".