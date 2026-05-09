Caso razzismo, Dossena risponde a Davis: "Accusa infamante! Non lo farei mai"

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"Essere accusato di razzismo mi ferisce: è un'accusa molto pesante, mai mi passerebbe per la testa di rivolgermi ad un'altra persona con un insulto di quel tipo"

Keinan Davis si è scagliato contro Alberto Dossena accusandolo di aver proferito un insulto razzista. La risposta del difensore del Cagliari sui social non si è fatta attendere: "Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce: è un'accusa molto pesante, mai mi passerebbe per la testa di rivolgermi ad un'altra persona, un collega, con un insulto di quel tipo. E la prima volta che mi capita una situazione del genere nella quale mi devo difendere da un'accusa infamante. Un comportamento del genere è quanto di più lontano dalla mia cultura ed educazione".

L'accusa di Keinan Davis:

Il giocatore è apparso furioso nel finale di Cagliari-Udinese: l'attaccante friulano ha protestato veementemente contro l'arbitro denunciando insulti razzisti. Il centravanti inglese ha reso poi la questione pubblica postando una story sul suo profilo Instagram in cui accusa Alberto Dossena, difensore del Cagliari. "Il razzista codardo mi ha chiamato 'scimmia' durante la partita di oggi. Spero che la Lega Serie A faccia qualcosa a riguardo, ma vedremo...", questo il pesante attacco di Davis: se dovesse essere confermata la sua versione, le conseguenze nei confronti del giocatore saranno serie.