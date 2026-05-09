Davis, accusa durissima a Dossena: "Il razzista mi ha chiamato scimmia"

vedi letture

Keinan Davis era furioso nel finale di Cagliari-Udinese: l'attaccante friulano ha protestato veementemente contro l'arbitro denunciando insulti razzisti. Il centravanti inglese ha reso poi la questione pubblica postando una story sul suo profilo Instagram in cui accusa Alberto Dossena, difensore del Cagliari. "Il razzista codardo mi ha chiamato 'scimmia' durante la partita di oggi. Spero che la Lega Serie A faccia qualcosa a riguardo, ma vedremo...", questo il pesante attacco di Davis: se dovesse essere confermata la sua versione, le conseguenze nei confronti del giocatore saranno serie.